'Jakobsen verkast van QuickStep naar Team DSM, sprinter tekent voor drie jaar'

De Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen verruilt zijn huidige ploeg Soudal-QuickStep voor Team DSM. De sprinter tekent volgens diverse media een contract voor drie seizoenen bij de Nederlandse ploeg van teambaas Iwan Spekenbrink.

Jakobsen (26) geldt als een van de beste sprinters van het peloton. Het Belgische QuickStep zet de komende jaren in op het ondersteunen van klassementsrenner Remco Evenepoel. Met Tim Merlier hebben de Belgen een andere sprinter van topniveau in de gelederen.

Ritzeges

Spekenbrink liet al een aantal keren in de media doorschemeren weer op zoek te zijn naar een topsprinter. Olav Kooij was een ander mogelijk transferdoelwit, maar hij maakte deze week bekend zijn contract te hebben verlengd bij Jumbo-Visma.

Jakobsen staat normaal gesproken volgende week in Bilbao, na zijn debuut in 2022, voor de tweede en laatste keer in het QuickStep-shirt aan het vertrek bij de Tour de France. In de jaren daarna is het de bedoeling dat hij DSM aan ritzeges gaat helpen.