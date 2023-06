Bloemenzee voor doodgestoken Antoneta (36) bij Albert Heijn

Volgens Omroep West komt het slachtoffer uit Roemenië, maar werkte ze in elk geval sinds 2017 in Den Haag. Het is nog onduidelijk of zij en de verdachte elkaar kenden. Over de toedracht is nog niets bekend.

Ze was een medewerkster van de supermarkt en werd iets na openingstijd neergestoken in de winkel . De verdachte, de 56-jarige Jamel L., liep volgens de politie recht op het slachtoffer af en stak haar neer. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te redden, maar ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. L. werd kort na de steekpartij aangehouden op straat. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag.

Het slachtoffer dat afgelopen dinsdag in een filiaal van Albert Heijn in Den Haag werd doodgestoken, is de 36-jarige Antoneta, meldt Omroep West . Bij de supermarkt, waar bloemen voor het slachtoffer worden neergelegd, hangt sinds vandaag een foto van de vrouw.

Albert Heijn heeft volgens Omroep West intern een condoleanceregister geopend. Dat wordt later aan de familie overhandigd. "We zijn diep getroffen door de gebeurtenis", schrijft de supermarkt daarbij. "Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega van de bakkerijafdeling." Ook hangt de vlag van Albert Heijn bij het hoofdkantoor, meerdere distributiecentra en filialen halfstok.

Volgens de regionale omroep staan onder het condoleanceregister meer dan duizend reacties. "Heel veel sterkte aan iedereen van het filiaal, aan de familie, nabestaanden, vrienden en kennissen", schrijft iemand. "Gecondoleerd en heel veel sterkte aan familie, vrienden en collega's", schrijft een ander.

Tbs-verleden verdachte onderzocht

L. kent een strafrechtelijk verleden in onder andere Curaçao, Groot-Brittannië en Nederland. Gisteren kwam naar buiten dat Nederland in 2018 een tbs-maatregel in Curaçao tegen L. heeft geweigerd over te nemen.

Sinds vorig jaar september kwam hij in Nederland meerdere keren in aanraking met de politie, en twee weken geleden is hij veroordeeld voor bedreiging. De straf was gelijk aan de tijd die hij in voorarrest had gezeten en dus kwam hij op vrije voeten. Vandaag werd duidelijk dat L. kort na zijn vrijlating dit jaar twee keer bij de gemeente Den Haag had aangeklopt voor hulp. Hij was volgens de gemeente beide keren verbaal agressief en intimiderend.

Minister Weerwind heeft in een Kamerbrief gemeld dat hij het strafrechtelijk verleden van L. laat onderzoeken. Zo waren het Openbaar Ministerie en de rechtbank in Nederland volgens de minister niet op de hoogte van de tbs-oplegging in Curaçao, omdat een strafblad in Caribisch Nederland niet in het Nederlandse systeem staat.