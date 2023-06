Willem Nijholt: ik was een ouderwetse 'acteurs-acteur'

De vandaag op 88-jarige leeftijd overleden Willem Nijholt was een multi-talent. Hij acteerde, zong, danste en presenteerde. Nu eens deed hij programma's voor kinderen, vervolgens had hij weer een volwassen publiek. In zijn carrière die zo'n vijftig jaar duurde wisselde hij klassiek, zwaar werk af met luchtige of komische rollen. Onlosmakelijk verbonden was hij met Nederlands-Indië, waar hij in 1934 werd geboren in Gombong en waar hij in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners in verschillende kampen gevangen werd gezet. De mensonterende toestanden daar lieten diepe sporen bij hem achter. Zijn moeder, met wie hij een sterke band had, overleefde de oorlog ternauwernood en stierf nog voor hij zijn eerste successen haalde. Hij schreef over zijn jeugd in brieven aan de schrijfster Hella Haasse (die ook in Nederlands-Indië opgroeide). Die werden uitgegeven in de bundel Met bonzend hart (2012). De bekende en veelzijdige acteur, zanger en danser was 88 jaar:

Bekendheid bij het grote publiek kreeg Nijholt in de jaren 60 door de tv-serie Oebele. In de jaren 70 trad hij vooral op in musicals en cabarets, waarvan zijn rol als Emcee in Cabaret hem het meest dierbaar was. De tijd dat hij samenwerkte met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp, begin jaren 70, vond hij zelf de leukste jaren uit zijn loopbaan. Hij speelde toen ook in tv-series, zoals De Stille Kracht (naar het boek van Louis Couperus, over Nederlands-Indië) en de jeugdserie De Kris Pusaka. Op het toneel had hij onder meer bij de Haagse Comedie hoofdrollen in bekende stukken als Amadeus, De Olifantman en Kinderen van een mindere god. Zijn vertolking van de componist Salieri in Amadeus zou hij later hernemen in een vrije productie. In 1984 maakte hij op het Holland Festival indruk met een solovoorstelling naar De Val, naar het boek van de Franse schrijver Albert Camus.