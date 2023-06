Zanger, danser en acteur Willem Nijholt (88) overleden

Willem Nijholt is overleden. Volgens zijn zaakwaarnemer is hij in thuis in Amsterdam vredig ingeslapen. De bekende en veelzijdige acteur, zanger en danser was 88 jaar.

Nijholt werd eind jaren 60 bekend bij het grote publiek door de tv-serie Oebele. In de jaren 70 trad hij vooral op in musicals en cabarets, waarvan zijn rol als Emcee in Cabaret hem het meest dierbaar was. Hij speelde ook in Foxtrot van Annie M.G. Schmidt en de Nederlandse versie van Miss Saigon.

Begin de jaren 70 werkte hij samen met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp. Ook speelde hij in veel toneelstukken en tv-series, zoals De Stille Kracht en Willem van Oranje. In 1977 werd hij onderscheiden met de Johan Kaartprijs en in 1989 de Paul Steenbergen-penning. Een van zijn bekendste rollen op het toneel was die van de componist Salieri in Amadeus van Peter Shaffer, die hij tot twee keer toe vertolkte.

Als presentator was Nijholt onder meer te zien in de eerste edities van Kinderen voor Kinderen in 1980 en 1981.

In 2013 speelde hij een van zijn laatste televisierollen in de serie Penoza II. In 2018 trad hij voor het laatst op op toneel, in De Indië Monologen. Twee jaar geleden was hij nog kort te zien in de met een Emmy-award bekroonde jeugdserie Kabam!