Kledingwinkels van Score en Chasin' failliet

Modeketens Score en Chasin' zijn failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. De twee ketens zijn samen goed voor zo'n 50 fysieke winkels in ons land en nog een aantal in België.

Of die nog open blijven is onduidelijk. Door het bankroet van de keten komen 450 banen op de tocht te staan.

Score bestaat al sinds de jaren 80, de eerste winkel opende toen in Apeldoorn. Naast de fysieke winkels hadden Score en Chasin' ook een webwinkel.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het faillissement en of er een doorstart komt.