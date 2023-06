Golfer Luiten slaat hole-in-one in München

Na een ronde van in totaal 66 slagen zette Luiten een flinke stap voorwaarts in het klassement. Hij staat voorlopig derde, met nog enkele spelers op de baan.

Joost Luiten heeft in de tweede ronde van de BMW International in München een hole-in-one geslagen. De 37-jarige golfer uit Bleiswijk kwam tot de mijlpaal op hole 8. Het was zijn zevende hole-in-one op de DP World Tour.

In maart had Luiten in het Zuid-Afrikaanse Sint-Franciscusbaai al een zeldzame albatros (drie slagen onder par) uit de hoge hoed getoverd. Dat is een slag waarmee je drie slagen onder het gemiddelde van een hole blijft.

Daan Huizing deed na een ronde 72 juist een stapje terug in München, maar hij staat met -5 nog in de subtop. Datzelfde geldt met -4 voor Darius van Driel.