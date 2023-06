Overtuigende Bol en verrassende Vloon bezorgen Oranje volle buit bij EK landenteams

Femke Bol en Menno Vloon hebben Nederland bij het EK voor landenteams de volle buit bezorgd. Bol liep in het Poolse Silesia overtuigend naar de winst op de 400 meter in 49,82 en Vloon verraste bij het polsstokhoogspringen met een zege. De Nederlands recordhouder ging als enige over 5,85 meter. Mede dankzij de prestaties van Bol en Vloon staat de Nederlandse atletiekploeg na de eerste dag op de vierde plaats in het landenklassement. Ook de jonge sprinters Raphael Bouju (tweede op de 100 meter) en N'Ketia Seedo (derde op de 100 meter) hadden een aanzienlijk aandeel in die teamprestatie. Net als Liemarvin Bonevacia, die op de 400 meter naar de derde plaats liep. 'Focus op horden' Bol zorgde in het vrijwel lege Poolse stadion voor een vliegende start voor Nederland. Haar grootste concurrente, de Poolse Natalia Kaczmarek, was 0,52 seconde langzamer en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De 23-jarige Bol, die zich dit seizoen voornamelijk richt op de 400 meter horden, snoepte 0,29 seconde af van haar beste outdoor-seizoentijd op de 400 meter. Ook verbeterde ze haar eigen kampioenschapsrecord. "Het was niet makkelijk, maar het lukt me wel weer terwijl ik me heel erg op de horden aan het focussen ben. Ik ben er heel blij mee", reageerde de 23-jarige topatlete. Bekijk de race en de reactie van Bol hieronder:

Bij afwezigheid van wereldrecordhouder Armand Duplantis ontspon zich aan het einde van de eerste EK-dag een spannende strijd bij het polsstokhoogspringen. Vloon, de nummer vijf van het WK indoor van vorig jaar, ging op miraculeuze over 5,75 meter en sloeg vervolgens de 5,80 meter over. Een gedurfd besluit, dat uiteindelijk werd beloond. Vloon sprong in één keer over 5,85 meter en zag zijn concurrenten, die nog meerdere pogingen over hadden, een voor een stranden. Bouju tweede, Bonevacia en Seedo derde Op de 100 meter kwam Bouju slechts een honderdste tekort voor de winst. Het 21-jarige sprinttalent liep in 10,14 naar de tweede plaats, goed voor 15 punten voor het landenklassement.

Live bij de NOS Ook zaterdag en zondag is het toernooi live te volgen bij de NOS. Op beide dagen is er een livestream op NOS.nl en in de NOS-app van 15.53 tot 19.00 uur.

Bonevacia leek op de 400 meter op weg naar een tweede Nederlandse overwinning, maar in de laatste meters werd hij nog voorbij gelopen door zijn Noorse en Portugese concurrenten Ingvaldsen en Coelho. Bonevacia kwam in 45,06, zijn beste seizoentijd, als derde over de streep en veroverde 14 punten. Ook Seedo pakte 14 punten voor Nederland. Op de 100 meter snelde de 20-jarige sprintster na een uitstekende start naar de derde plaats (11,24). Bekijk de races van Bonevacia en Seedo hieronder:

Jessica Schilder eindigde bij het kogelstoten als vierde (18,27 meter), nadat ze bij haar laatste poging met een pijnlijk gezicht naar haar linkerbeen had gegrepen. Op de 800 meter liep Bram Buigel ook naar een nette vierde plaats. Laatste 400 meter van Bol Bol komt bij het EK voor landenteams niet uit op haar favoriete onderdeel, de 400 meter horden. Zaterdag verschijnt Cathelijn Peeters in haar plaats aan de start. Lieke Klaver, net als Bol uitblinker op de 400 meter, loopt zondag de 200 meter. Op de 400 meter zonder horden zorgde Bol eerder dit jaar al wel voor een daverende verrassing door het stokoude indoor-wereldrecord te verbeteren. Bij de NK indoor in februari liep ze 49,26, ruim een halve seconde sneller dan de Tsjechische Jarmila Kratochvilova in 1982. Toch staat het seizoen van Bol verder in het teken van de 400 meter mét horden. "Ik zal waarschijnlijk geen 400 meter meer lopen dit seizoen", zei ze na haar race in Polen.

EK landenteams: zo werkt het toernooi Het EK atletiek voor landenteams is onderdeel van de Europese Spelen, het multisportevenement dat dit jaar van 21 juni tot en met 2 juli plaatsvindt in Polen. Nederland komt uit in de hoogste eerste divisie, waar in totaal 16 landen in uitkomen. De landen strijden tegen elkaar op 17 individuele disciplines en twee estafettenummers (4x100 meter en 4x400 meter mixed). Bij elke discipline verdient de winnaar de maximale 16 punten. De nummer twee krijgt 15 punten, enzovoort. De nummer laatst verdient één punt voor zijn of haar land. De laatste drie landen op de eindrangschikking degraderen naar de tweede divisie.