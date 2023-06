De Nooijer wordt coach hockeysters Amsterdam: 'Zit nog rek in deze ploeg'

Voor de oud-international is het niet zijn eerste klus als hoofdtrainer. Bij de vrouwen van Bloemendaal was hij zowel assistent als hoofdcoach. In zijn tijd als assistent bij de Duitse vrouwenploeg deed De Nooijer al coachervaring op olympisch niveau op tijdens de Spelen van 2021 in Tokio. Dat was ook zijn laatste trainersrol.

Als televisie-analist is De Nooijer de afgelopen jaren dicht op het hockey gebleven. Hij zegt ernaar uit te kijken om zich nu weer echt te bemoeien met zijn sport. "Het is een fantastische uitdaging. Er moest iets op mijn pad komen dat me gaaf leek. Iets waar ik kriebels van kreeg en het gevoel had iets voor elkaar te kunnen boksen."

Amsterdam was afgelopen seizoen ongenaakbaar, maar De Nooijer ziet voldoende perspectief. "Bij Amsterdam zit er, ondanks dat de landstitel met mooi spel werd gewonnen, nog altijd rek in. Er kan volgens ons nog 5 of 10 procent bovenop. Er wordt op ons gejaagd: het is onze taak om alles eraan te doen om aan de top te blijven."

Valerie Smit, bestuurslid Tophockey bij de Amsterdamse club, is blij met de komst van de recordinternational: "Amsterdam haalt een enthousiaste en zeer ervaren persoon binnen, die onze dames het komend seizoen verder kan ontwikkelen en begeleiden bij hun ambities. We zien erg uit naar de samenwerking."