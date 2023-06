De Nooijer gaat weer coachen: hij tekent bij hockeysters Amsterdam

Teun de Nooijer is de nieuwe coach van de hockeysters van Amsterdam. Hij volgt Robbert Tigges op, die met de club afgelopen seizoen op de derde plaats eindigde.

De Nooijer wordt gezien als een van de grootste hockeyspelers die Nederland kent. Met Oranje kwam hij vijf keer uit op de Olympische Spelen. Twee keer leverde dat goud op en twee keer zilver. Ook werd hij drie keer verkozen tot wereldhockeyer van het jaar en won hij in 2013 de Fanny Blankers-Koen-carrièreprijs.

Olympische coachervaring

Voor de oud-international is het niet zijn eerste klus als hoofdtrainer. Bij de vrouwen van Bloemendaal was hij zowel assistent als hoofdcoach. In zijn tijd als assistent bij de Duitse vrouwenploeg deed De Nooijer al coachervaring op olympisch niveau op tijdens de Spelen van 2021 in Tokio. Dat was ook zijn laatste trainersrol.