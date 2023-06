Brabantse scholen stoppen met inhuur uitzendkrachten

Alle middelbare scholen in Noord-Brabant stoppen per direct met het inhuren van tijdelijke uitzendkrachten. Volgens de besturen van de scholen worden docenten weggekaapt door uitzendbureaus en daarna als invalkracht aangeboden. Dat kost de scholen veel meer geld.

Scholen zetten normaal gesproken invalkrachten in om een docent te vervangen bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. In Brabant gaat het om honderden tijdelijke medewerkers, landelijk ligt het aantal zzp'ers volgens de VO-raad op 3,7 procent. Uitzendkrachten worden al langer ingezet in het onderwijs, maar die werven nu actief docenten, schrijft Omroep Brabant.

Volgens Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College in Eindhoven wordt er via reclamecampagnes, maar ook op de scholen, gevraagd of leraren willen overstappen naar een uitzendbureau. "Dat doen ze via via of ze benaderen medewerkers direct met de vraag of ze voor het uitzendbureau komen werken."

Van den Berg, die spreekt namens alle Brabantse schoolbesturen, vindt het niet kunnen dat uitzendbureaus inspelen op het lerarentekort door leraren van de markt af te halen en ze vervolgens weer aan scholen te verhuren tegen een hogere prijs. De scholen zijn daardoor 60 procent meer geld kwijt, stelt hij. "Dat kan niet met geld dat voor onderwijs bestemd is. Wij zijn er klaar mee."

Baan met contract

De scholen hebben hun besluit om te stoppen met inhuren van uitzendkrachten in een brief aan de uitzendbureaus kenbaar gemaakt. Alle Brabantse middelbare scholen hebben die ondertekend, zegt Omroep Brabant. Volgens de schoolbesturen speelt het probleem niet alleen in Brabant, maar in heel Nederland.

Door de uitzendkrachten niet meer in te huren hopen de scholen dat de onderwijsmedewerkers terug op de arbeidsmarkt komen, zodat ze hen een baan met contract kunnen aanbieden. De Brabantse besturen voor voortgezet onderwijs hopen dat dit besluit ook wordt overgenomen door alle andere besturen voor middelbare- en basisscholen in Nederland.

De scholen willen het tekort oplossen door leerkrachten die met pensioen zijn in te zetten. Ook studenten die bijna klaar zijn met hun opleiding mogen onder bepaalde voorwaarden voor de klas staan. Daarnaast vragen de scholen hun medewerkers of ze tijdelijk meer willen werken.