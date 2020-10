LA Lakers klopt Miami Heat opnieuw en loopt in de NBA-finale uit naar 2-0

Los Angeles Lakers heeft in de finale van de NBA ook het tweede treffen in de best-of-7-serie met Miami Heat in winst omgezet. De favoriete Lakers boekten een comfortabele 124-114 zege.

Los Angeles domineerde en mede dankzij negen driepunters leidde het halverwege met 68-54. Miami miste zijn geblesseerde sterren Goran Dragic en Bam Adebayo en toonde zich ook na rust machteloos. Miami kwam twee keer tot op negen punten, maar de Lakers antwoordden prompt met driepunters.

LeBron James en Anthony Davis tekenden respectievelijk voor 33 en 32 punten voor de zestienvoudig kampioen. In zijn tiende NBA-finale leidt James, die drie titels veroverde, voor het eerst met 2-0.

Record Herro

Ondanks de nederlaag zal Tyler Herro zich op een eervolle plek in de recordboeken terugvinden. Met zijn 20 jaar en 256 dagen werd hij de jongste speler ooit die begon aan een wedstrijd in de NBA-finale.