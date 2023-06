DUO mag algoritme niet gebruiken totdat meer bekend is over mogelijke discriminatie

DUO moet per direct stoppen met het gebruik van een algoritme bij het controleren van uitwonende studenten met een beurs en tijdelijk gebruik maken van een willekeurige steekproef.

Onderwijsminister Dijkgraaf heeft dit besloten naar aanleiding van onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Tijdens dit onderzoek naar de manier waarop DUO fraude opspoort bij studenten die op zichzelf wonen, kwam het beeld naar voren dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden beschuldigd van fraude met studiefinanciering. Uitwonende studenten krijgen een hogere beurs dan degenen die nog bij hun ouders wonen.

Aan het onderzoek werkten ruim dertig advocaten mee. De afgelopen tien jaar ondersteunden zij in totaal 376 studenten die beschuldigd werden van frauderen met de uitwonende beurs. Bij 367 van hen, in vrijwel alle gevallen dus, ging het om studenten met een migratieachtergrond.

Dijkgraaf spreekt van een "verontrustend signaal" en wil grondig onderzoek naar de fraudecontrole. Hij heeft in een debat in de Tweede Kamer laten weten dat het algoritme niet meer mag worden gebruikt, totdat er meer over bekend is. "Ik geef u wel mee dat die aselecte steekproef ongetwijfeld minder effectief is, maar gezien de omstandigheden lijkt het me het meest verstandige wat we kunnen doen", stelde hij. D66, DENK en GroenLinks dienden moties in over de opsporing van fraude met de basisbeurs.

Dijkgraaf wil een stevig gesprek met DUO over het grondig doorlichten van het hele controleproces. "De pijnlijke lessen van de kinderopvangtoeslagaffaire, die hier net ook werden genoemd", zei hij, "maken dat het kabinet en DUO het meer dan ooit, denk ik, aan hun stand verplicht zijn om elk signaal van discriminatie tot op de bodem te onderzoeken."