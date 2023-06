Dood gewaande Russische propagandist WarGonzo duikt op op Russische TV

De bekende Russische oorlogspropagandist Semjon Pegov, op sociale media beter bekend als 'WarGonzo', lijkt nog in leven te zijn. Eerder deze week berichtten verschillende media, waaronder de NOS, over het mogelijke overlijden van de war blogger na een Oekraïense aanval op een loopgraaf bij Robotyne, in het zuidoosten van het land. In een vage video leek Pegov herkenbaar als een van de doodgeschoten Russen, en sindsdien waren zijn accounts op sociale media stil.

Gisteravond dook Pegov echter op in het praatprogramma Bolsjaja Igra (Groot Spel) op de Russische televisie, zo blijkt uit beelden die via betrouwbare accounts op Twitter en Telegram gedeeld worden. De presentator en Pegov bespreken in het fragment hoe laatstgenoemde door 'Oekraïense propaganda' dood werd verklaard, en 'hoe westerse media daarin mee zijn gegaan'.

De presentator zegt: "We zien het, je bent er gewoon, ademend en levend". Pegov zelf heeft het over 'fake news'. "Ik was in shock door het nepnieuws van de Oekraïense neonazi's. Als er gesproken wordt over je dood, is dat pijnlijk." Pegov is een van de bekendste verspreiders van Russische complottheorieën over de oorlog, zoals dat Oekraïne wordt bestuurd door een regime van neonazi's zonder legitimiteit onder de bevolking.

Bekijk het fragment hier: