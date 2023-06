Harbers: veertien projecten voor nieuwe wegen op pauze

Veertien projecten voor nieuwe wegen en drie voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. Minister Mark Harbers had in maart al aangekondigd dat hij geld dat bestemd was voor nieuwe infrastructuur de komende tijd wil uitgeven aan groot onderhoud. Hij heeft na overleg met de provincies nu bekendgemaakt welke projecten worden "gepauzeerd".

Het gaat onder meer om de A9 bij het Rottepolderplein, de A58 van Breda naar Tilburg en de A27 van Zeewolde naar Eemnes. In totaal was er 4 miljard euro voor uitgetrokken. Ook wordt er geld verschoven naar projecten die wel kunnen worden aangelegd of nog onder de rechter zijn.

Stikstof, prijzen in de bouw, personeelstekort

Volgens Harbers heeft het uitstel te maken met de stikstofproblemen, de stijgende prijzen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt. Het geld wordt daarom nu besteed aan groot onderhoud voor de bestaande infrastructuur die deels verouderd is.

Harbers noemt het aan de ene kant teleurstellend "dat projecten die we nodig vinden nu niet worden aangelegd". Maar hij vindt het ook positief "dat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en dat het niet op de plank blijft liggen". Volgens hem is het de bedoeling dat de nu voorlopig geschrapte wegen later alsnog doorgaan, "als er genoeg stikstofruimte, geld en personeel is".