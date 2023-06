Vijfvoudig Oranje-international Vermeer terug in eredivisie: keeper tekent bij PEC

Vermeer zat sinds zijn vertrek bij FC Cincinnati in mei zonder club. "Het voelt goed om terug te keren in Nederland in een voor mij bekende competitie bij een nieuwe club", laat hij weten op de website van PEC Zwolle weten.

"Ik ken PEC Zwolle als een club die staat voor verzorgd en aanvallend voetbal. Onder trainer Dick Schreuder is die speelwijze nóg belangrijker gemaakt en verder doorontwikkeld en dat past goed bij mijn eigen voorkeur. Ik heb een goed gevoel over het plan dat de club met mij en de andere keepers heeft en ik maak daar dan ook graag onderdeel van uit."

Saillant gegeven: toen PEC in 2014 de bekerfinale won met 5-1, was Vermeer de ongelukkige doelman bij tegenstander Ajax.

Met Suriname naar WK

Vermeer wisselde onlangs van nationaal team en wil met Suriname een gooi doen naar plaatsing voor het WK in 2026.

Suriname sneuvelde vorige week in de voorronde van de Gold Cup - het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika - na strafschoppen tegen Puerto Rico. Vermeer was daar niet bij.