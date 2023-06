Twente-uitblinker Cerny naar Wolfsburg: 'Bundesliga altijd mijn droom geweest'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De 25-jarige Cerny, die nog een contract voor twee seizoenen had bij Twente, staat te trappelen om aan de slag te gaan in Bundesliga. "Ik kan bijna niet wachten tot we gaan beginnen. De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld. Het is altijd mijn droom geweest om daar te spelen en ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van Wolfsburg mag dragen."

Conference League

Cerny begon in 2015 zijn carrière als profvoetballer bij Ajax, waarna hij via FC Utrecht in 2020 terechtkwam bij Twente. Waar het bij de Amsterdammers en Utrechters niet wilde lopen, kwam hij in Enschede tot bloei.

Met name het afgelopen seizoen wist de Tsjech indruk te maken. Hij speelde in totaal 41 wedstrijden, was daarin 15 keer trefzeker en gaf 13 assists. Hij hielp daarmee de club niet alleen naar de vijfde plaats in de eredivisie, maar via de play-offs ook naar de Conference League.