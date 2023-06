Jonker heeft geen spijt van grote WK-selectie: 'Er was geen betere oplossing'

De omstandigheden dwongen bondscoach Andries Jonker om met een omvangrijke groep speelsters aan de voorbereiding op het WK voetbal van volgende maand te beginnen. Een aantal geselecteerden, onder wie de Champions League-finalisten Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms, mocht immers nog even bijkomen van een lang seizoen en hoefde zich pas later te melden in Zeist. Keerzijde is nu wel dat er richting het eindtoernooi in Australië en Nieuw-Zeeland ook weer voetbalsters moeten afvallen. Tot de eerste slachtoffers behoorde afgelopen woensdag Romée Leuchter en dat mocht toch wel verrassend genoemd worden. De 22-jarige Leuchter is spits van Ajax, waarmee ze de landstitel veroverde, speelde al elf interlands en maakte daarin twee doelpunten, allebei op het EK van vorig jaar tegen Zwitserland. Uiterst getalenteerd "We zijn begonnen met een lijst van dertig en alle dertig hadden daar recht op", legt Jonker uit. "Maar op een gegeven moment moet je een keus maken. De afwegingen die we daarin maken zijn voor Romee en voor ons. Niet voor de buitenwereld."

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Wij vinden Romee een uiterst getalenteerde spits en ze heeft hartstikke goed haar best gedaan, prima getraind. Maar niet iedereen kan mee. En dat is een lastige beslissing." Hoewel Jonker niet het achterste van zijn tong wil laten zien, licht hij de sluier toch wel een fractie op. "Romée heeft op het EK gespeeld, maar ja, de statistieken van Fenna Kalma zijn de beste ter wereld. Zelfs beter dan die van Vivianne Miedema. Die staat tweede." "En konijn uit de hoge hoed Katja Snoeijs is derde als het gaat om statistieken. Maar daar kan ik niet mee rekenen. Wij kijken naar wie we op dit moment nodig hebben."

We sluiten de eerste voorbereidingsweek richting het WK af zonder wedstrijd, maar op het laatste moment neemt het allemaal nog een verrassende wending. - NOS

De onheilstijding kwam hard aan bij Leuchter. En ook bij nieuweling Alieke Tuin, de andere afvaller. "Tuurlijk. Zo'n speelster doet haar stinkende best en verheugt zich op een WK. Je hoopt erbij te zijn en als de trainer dan zegt 'vanaf nu houdt het op en ben je oproepbaar geworden', ja, natuurlijk komt dat hard aan. En dat hoort ook. Maar het is ook vervelend voor mij als trainer." Toch staat Jonker nog altijd achter zijn aanpak om veel meer vrouwen uit te nodigen dan er straks mee kunnen naar het titeltoernooi. "Wij willen werken met 4 keepers en 22 veldspelers. Als die er niet zijn omdat een aantal nog vrij heeft, moeten we oplossingen bedenken. En dan is dit een oplossing. We konden geen betere bedenken. En we hebben geweldig kunnen trainen de eerste drie dagen."