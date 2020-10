Alles werd anders voor Ihattaren: van medeleven en lof tot kritiek en haat

Mohamed Ihattaren schreeuwt het uit - AFP

Ruim een jaar geleden. De pas 17-jarige Mohamed Ihattaren was die middag de absolute uitblinker bij de topper tussen PSV en Ajax. "Ach, wat was hij goed", zei Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. "Veruit de beste op het veld", vulde Pierre van Hooijdonk aan. Theo Janssen: "Hij speelt alsof hij buiten speelt met zijn vriendjes. Mooi om te zien." Wie was er ooit zo goed op die leeftijd? Die vraag werd gesteld. De vergelijking met Clarence Seedorf viel. Kijk hieronder naar het fragment uit Studio Voetbal van 22 september 2019.

'Ach, wat is Ihattaren goed' - NOS

Het ging snel met de 17-jarige Ihattaren, ruim een half jaar na zijn eredivisiedebuut voor PSV. Hij was een lichtpunt in een matig seizoen van PSV. Niets dan lof. Massaal medeleven kreeg hij ook toen zijn vader overleed. De daaropvolgende wedstrijd van PSV tegen VVV-Venlo stond in het teken van steun aan hem en zijn familie. Een minuut stilte vooraf, applaus in de 24ste minuut (zijn rugnummer), spandoeken en meer. "Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve vader hadden we ons niet kunnen wensen", schreef Ihattaren op Instagram. "Woorden schieten tekort wanneer het verlies van ons dierbaarste bezit zo liefdevol omarmd wordt. Wij willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor alle blijken van medeleven."

Quote Ihattaren kan enorm belangrijk worden voor het Nederlands elftal Ronald Koeman in 2019

Zijn veelbesproken en bejubelde keuze voor Oranje volgde. "Ihattaren is een jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt. Hij kan enorm belangrijk worden voor het Nederlands elftal", sprak bondscoach Ronald Koeman in een filmpje van de voetbalbond KNVB. Bij de eerste interlands na zijn keuze ontbrak hij nog om het verlies van zijn vader te verwerken, maar voor de wedstrijden tegen Spanje en de Verenigde Staten in maart was de kans groot dat hij erbij zou zitten. Het coronavirus gooide roet in het eten.

Mohamed Ihattaren - AFP

In een interview met Helden Magazine gaf hij aan het soms moeilijk te hebben. Niet alleen met het verlies van zijn vader, maar ook hoe er naar hem wordt gekeken. "Ik krijg bijna dagelijks discriminerende woorden over me heen. Op straat, voor de deur van mijn moeder, overal", zei hij. "En dan de politie", zei hij. "Sinds ik mijn rijbewijs heb, word ik bijna ieder weekend wel aangehouden. Zeker in Eindhoven. In Utrecht is dat wat minder. Een jonge Marokkaan kan blijkbaar niet in een mooie auto rijden. Maar goed, wat moet ik er aan doen? Al word ik er soms wel gek van. Ik probeer altijd maar vriendelijk te blijven."

Quote Een jongen van achttien jaar in zo'n auto, in deze tijd. Dan heb je toch geen enkel idee van deze wereld Gertjan Verbeek over Mohamed Ihattaren in 2020

In de coronatijd kwam er opeens kritiek, openlijke kritiek, op zijn gedrag. Mensen hadden een mening over hem. Zo ook nadat Ihattaren zichzelf had getrakteerd op een Audi RS6, ter waarde van 198.899 euro, en hij vol trots een plaatje met zijn aanwinst op Instagram had gepost. "Een jongen van achttien jaar in zo'n auto, in deze tijd. In welke tijd dan ook", zei Gertjan Verbeek in de Volkskrant. "Dan heb je toch geen enkel idee van deze wereld." Onderuitgezakt op de bank Alles werd anders. Hij kwam te zwaar terug van vakantie, al zichtbaar bij een fotoshoot in het nieuwe PSV-shirt van Puma, in de voorbereiding liet hij weinig zien en aan zijn discipline en mentaliteit werd plots getwijfeld.

Mohamed Ihattaren en Quincy Promes op de training van Oranje - ANP

De camera's legden zijn houding op de bank bij Oranje genadeloos vast, onderuitgezakt en op het oog heel erg ontevreden omdat interim-bondscoach Dwight Lodeweges hem geen debuut gunde tegen Polen en Italië. Het gaat weer over Ihattaren in Studio Voetbal Drie weken geleden. Ihattaren was weer onderwerp van gesprek in Studio Voetbal. De toon was anders dan twaalf maanden geleden. De PSV'er was gepasseerd voor de wedstrijd tegen FC Groningen en eerder die week door de nieuwe trainer Roger Schmidt van de training gestuurd vanwege een gebrek aan inzet. "Zijn jullie weleens van de training gestuurd op die leeftijd?", vroeg Van Hooijdonk aan Theo Janssen en Rafael van der Vaart. "Nee", zei Janssen. "Nee", zei Van der Vaart. Van Hooijdonk had er geen begrip voor. "Hij was teleurgesteld dat hij niet had gespeeld tegen Polen en Italië, maar dan kom je terug bij PSV en ga je toewerken naar de eerste wedstrijd na lange tijd. En dan kan je je niet motiveren?" Kijk hieronder naar het fragment uit Studio Voetbal van 13 september 2020.

Van der Vaart verdedigt Ihattaren: 'Dacht ook dat ik over water kon lopen' - NOS

Van der Vaart nam het op voor het talent van PSV. "Hij leert hiervan. Ik dacht op mijn twintigste ook dat ik over water kon lopen. Toen werd ik een keer op de bank gezet en dacht ik dat de hele wereld tegen me was." Er klonk meer steun. "We praten wel over een jongen van achttien jaar, die net komt kijken", zei Ibrahim Afellay bij Goedemorgen Eredivisie op Fox Sports. "Ik praat het niet goed, want ik weet niet wat er exact speelt. Maar als voetballiefhebber zie ik zo'n jongen met pijn in het hart op de bank zitten. Het is veruit de beste speler van PSV."

Quote Bij Ihattaren loert het gevaar dat we een topspeler verzieken. Willem van Hanegem

Tegen Heracles Almelo kreeg Ihattaren weer een kans in de basis. In de spits werd hij na een matige eerste helft vervangen. In het Europese duel met Rosenborg bleef hij donderdag op de bank. Duidelijk is dat hij van PSV-trainer Schmidt geen voorkeurspositie krijgt en zich zal moeten voegen naar het systeem. "Ihattaren speelt vanuit stand, het gaat allemaal langzaam", zei Aad de Mos tegen het Eindhovens Dagblad. "Ik vind dat hij te zwaar is of dat nu komt door voeding of krachttraining, weet ik niet, maar hij zal aan de slag moeten. Hij zal mee moeten met Schmidt. Anders wordt het een lastig verhaal." Een nieuwe post van Ihattaren afgelopen dinsdag op Instagram. "Fack die haters", klonk er uit de boxen van zijn auto.

'Fack die haters', klinkt in de auto van Ihattaren - NOS

"Het wordt tijd dat iemand bij PSV deze jongen, met zijn meer dan gemiddelde voetbaltalent, onder de arm neemt", schreef Henk Spaan in Het Parool. Van zaakwaarnemer Mino Raiola hoefde hij wat dat betreft niets te verwachten volgens Spaan en ook niet van trainer Schmidt. Die iemand is Denzel Dumfries wel. De PSV-aanvoerder ziet dat Ihattaren sportief in een dal zit en probeert hem als een soort mentor er weer bovenop te helpen. "Ik ben veel bezig met hem", zei Dumfries. "Hij brengt momenteel niet genoeg, en dat zeg ik vooral omdat ik weet hoe goed hij kan voetballen. Hij weet zelf ook dat hij beter kan."

Quote Mo brengt niet genoeg. Hij weet zelf ook dat hij beter kan. Denzel Dumfries

Dumfries sprak Ihattaren tijdens het trainingskamp van PSV in Duitsland begin augustus al herhaaldelijk aan op zijn soms lakse houding. Het waren de eerste signalen dat Ihattaren moet wennen aan de eisen die door Schmidt worden gesteld. "Die jongens komen in sneltreinvaart omdat ze onbevangen zijn, doen wat in ze opkomt", stelde Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. "En als dat zo is, komen de wijsneuzen die ze in een keurslijf proppen. Bij Ihattaren loert het gevaar dat we een topspeler verzieken." Kijk hieronder naar wat Dumfries zei over Ihattaren.

Dumfries ontfermt zich over Ihattaren: 'Mo brengt niet genoeg, dat weet hij' - NOS

"Ik heb alle vertrouwen in Mo, maar hij moet het wel gaan brengen", zei Dumfries. "Ik probeer hem te steunen door ook kritisch naar hem te zijn." Tip voor de nieuwe bondscoach Van Hanegem deelde ongevraagd een tip voor de nieuwe bondscoach: "Als Frank de Boer nou goed wil starten bij Oranje, geeft hij die gozer speeltijd volgende maand tegen Mexico. Dit is een geweldig talent dat je door een moeilijke fase in zijn leven moet helpen. Dan moet je niet zeveren over systemen of over een kilo meer of minder." Aan de eerste voorwaarde voor een debuut tegen Mexico werd in in ieder geval voldaan. De Boer nam het talent op in de selectie van Oranje. De bondscoach had hierover ook contact gehad met zijn collega bij PSV. Het verbaasde Schmidt dan ook niet dat Ihattaren ondanks diens reserverol werd opgeroepen. "Ihattaren is een groot talent met een grote toekomst, dus voor Nederland zou het mooi zijn als hij zich goed ontwikkelt", zei Schmidt. "Ik hoop dat deze selectie hem helpt en motiveert. Zodat de beste fase voor Mo gaat aanbreken."