Anti-foltercomité: veiligheidsmaatregelen gevangenis Vught buitensporig

De veiligheidsmaatregelen van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar ook delen van onder meer de Terroristenafdeling (TA), lijken buitensporig. Dat schrijft het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa in een rapport. Ook op het gevangenisregime in delen van de zogeheten afdeling Beheers Problematische Gedetineerden (BPG) klinkt kritiek.

Het anti-foltercomité zag dat de gevangenen op de drie afdelingen routinematig worden geboeid. Dit valt niet uit te leggen, stelt het comité, omdat de gedetineerden zich ook buiten hun cel in een beveiligde omgeving bevinden. Het comité schrijft dat er "inspanningen geleverd moeten worden om het gevangenisregime voor de betrokken gedetineerden te verbeteren en omstandigheden die lijken op eenzame opsluiting te voorkomen".

De drie afdelingen van de gevangenis in Vught horen tot de strengst bewaakte afdelingen van Nederland. In de EBI zitten zeer zware misdadigers die ook vluchtgevaarlijk kunnen zijn, op de Terroristenafdeling zitten terreurverdachten en mensen die voor terroristische misdrijven zijn veroordeeld en de BPG wordt gebruikt voor gedetineerden die bijvoorbeeld erg agressief zijn.

Eenzame opsluiting

Het anti-foltercomité merkt op dat mensen die in de BPG terechtkomen soms aanvankelijk weken of maandenlang 23 uur per dag in hun cel moeten doorbrengen, "wat niet gepast is". Het comité vindt die omstandigheden vergelijkbaar met eenzame opsluiting. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International stellen eenzame opsluiting doorgaans gelijk aan marteling.