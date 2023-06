Directie vrouwengevangenis Nieuwersluis doet aangifte om wangedrag personeel

De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel. Aanleiding is een recent rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, waarin gedetineerden verklaarden dat medewerkers zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) meldt dat de directie van de gevangenis aangifte heeft gedaan "vanwege de ernst van de mogelijke vergrijpen en omdat de klachten verder niet inhoudelijk zijn onderzocht door de inspectie". Directeur Francesca Salamone zegt dat de "onderste steen boven" moet.

"Een veilig leefklimaat is niet alleen cruciaal voor onze gedetineerden, maar ook voor medewerkers die hun taak gewetensvol uitvoeren", zegt Salamone. De aanbevelingen die de inspectie vorige maand deed in het rapport worden door de directie overgenomen. Eén daarvan is het aantrekken van meer vrouwelijke medewerkers.

In de PI Nieuwersluis in de provincie Utrecht zitten uitsluitend vrouwelijke gedetineerden. Vorig jaar kwam aan het licht dat een 47-jarige cipier ervan werd verdacht dat hij drie gevangenen had misbruikt. Daarop meldden meerdere (ex-)gedetineerden dat zij ook slachtoffer waren van wangedrag binnen de gevangenismuren.

Niet veilig genoeg

De inspectie kondigde in juli vorig jaar een onderzoek aan naar de gevangenis in Nieuwersluis. Halverwege het onderzoek, eind 2022, werd het onderzoek verbreed, omdat de inspectie signalen kreeg dat niet alleen de 47-jarige cipier, maar ook andere gevangenismedewerkers zich schuldig hadden gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Eind mei werden de bevindingen van de inspectie gepresenteerd. "Er heerst een cultuur die het mogelijk maakt dat gevangenismedewerkers niet-integer gedrag vertonen, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag. De leef- en werkomgeving is er niet veilig genoeg. Niet voor gedetineerden, niet voor medewerkers", zei inspecteur-generaal Esther de Kleuver destijds over het onderzoek van de inspectie.