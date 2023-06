Directeuren ADO en MVV: 'Alles wat je doet, ligt onder een vergrootglas'

Het is geen big deal, en toch is het - in elk geval voor de buitenwereld - een markeermoment. Twee vrouwelijke directeuren, Natascha van Grinsven-Admiraal en Laura van Leeuwen, aan het hoofd van een betaald voetbalclub in de eerste divisie. Van Leeuwen begint officieel op 1 juli bij MVV. Van Grinsven-Admiraal is afgelopen maandag als algemeen directeur begonnen bij ADO Den Haag. De eerste vrouwen aan het hoofd van het betaald voetbal zijn ze niet. Nicole Edelenbos was tussen 1995 en 1998 directeur algemene zaken bij Feyenoord. Marianne van Leeuwen stuurt sinds 2021 de KNVB aan. Pittige Haagse klus Waar komen beide directeuren in terecht? Bij ADO was het de afgelopen jaren op z'n zachts gezegd onstuimig. Wisselingen van eigenaar, van trainer, van technisch directeur. De Haagse club liep vorig seizoen promotie naar de eredivisie in de play-offs net mis. Dit seizoen eindigde ADO, onder leiding van trainer Dick Advocaat, als twaalfde. Wordt het voor Van Grinsven-Admiraal een pittige klus? Ze hoopt van niet. "Het wordt tijd voor rust en stabiliteit bij ADO. Ik heb er zin in om dat te gaan brengen."

De meeste directeuren vertrekken na een jaar en drie maanden, terwijl je een jaar nodig hebt om het bedrijf te leren kennen. Natascha van Grinsven-Admiraal

Van Grinsven-Admiraal heeft voor marketingbureaus gewerkt en was commercieel directeur bij Telstar. "Alles wat je doet ligt onder een vergrootglas, leerde ik bij Telstar. De meeste directeuren vertrekken na een jaar en drie maanden, terwijl je een jaar nodig hebt om het bedrijf te leren kennen. Dat willen we nu voorkomen met een mentorprogramma. Ik word begeleid door Joost de Wit, voormalig directeur van Vitesse en RKC Waalwijk." 'Ajax steunt me' Dan MVV, ook een interessante klus vindt Van Leeuwen. Ze kijkt ernaar uit om "creatief te zijn". Want veel ruimte om dure spelers te halen heeft MVV niet. De club moet het doen met het laagste spelersbudget (750.000 euro) van de hele Keuken Kampioen Divisie. Van Leeuwen werkte als oud-international eerst voor de KNVB en de laatste zes jaar voor Ajax, waar ze voetbalclubs wereldwijd ondersteunde vanuit de Amsterdamse club. "Ik wilde me verder ontwikkelen. Ajax heeft me zeer gesteund in deze stap." Ambitie zat er al van jongs af aan in bij de voormalig profvoetballer. "In 1999 keek ik naar het WK voor vrouwen in Amerika, ik was toen 14 en zei: mam, ooit ga ik zelf in Amerika voetballen. Dat gebeurde ook. Zo werkt het dus kennelijk. Ik zet een intentie, mijn droom komt uit en ik pak mijn spullen. Net zoals nu, naar Maastricht."

Afbeelding ter illustratie - MVV