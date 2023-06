Rusland stapt naar hoogste rechter om bouw ambassade in Australië af te dwingen

De bouwplannen voor de ambassade werden in 2011 goedgekeurd en de bouw van het nieuwe gebouw zou binnen drie jaar afgerond worden. De huidige Russische ambassade bevindt zich op een andere plek in de hoofdstad.

Rusland wil via het Australische Hooggerechtshof de bouw van een nieuwe ambassade afdwingen. Vorige week nam het parlement in Australië een wetsvoorstel aan dat de komst van de nieuwe ambassade in de hoofdstad Canberra moet voorkomen.

Omdat het om een diplomaat zou gaan, kan de politie de man niet arresteren en verwijderen van het betwiste stuk grond. Diplomaten genieten namelijk diplomatieke onschendbaarheid. De politie houdt toezicht op de activiteiten van de man.

Australische media melden dat premier Albanese zich geen zorgen maakt om de situatie. "Een kerel die in de kou op een stukje gras in Canberra staat, is geen bedreiging voor onze nationale veiligheid", zei Albanese.

Russische spionnen uitgezet

Australië verdenkt Russische diplomaten al langer van spionage. Zonder Rusland expliciet te noemen, maakte de Australische inlichtingendienst ASIO in februari van dit jaar bekend een spionnennetwerk te hebben ontmanteld. Het ging om een goed getrainde groep die gebruikmaakte van diplomatieke paspoorten en het was volgens de diensten de grootste en gevaarlijkste spionageoperatie uit de recente geschiedenis van Australië.

Volgens Australische media ging het om Russische spionnen. Er werkte opvallend veel personeel op de kleine Russische ambassade in Canberra, waardoor de activiteiten al langer nauwlettend werden gevolgd door de inlichtingendienst.

Om geen diplomatieke rel te veroorzaken, ontmantelde Australië het netwerk in alle stilte door visa in te trekken of niet te verlengen. De regering koos voor deze aanpak omdat gevreesd werd dat als de verdachten persona non grata zouden zijn verklaard, Rusland Australische diplomaten het land uit zou zetten.