Kunnen we Oekraïne helpen met Russisch geld?

Sinds de inval in Oekraïne zijn in de Europese Unie allerlei Russische bezittingen, zoals bankrekeningen, bevroren. In totaal gaat het om meer dan 200 miljard euro aan Russische tegoeden. De vraag die nu rijst: kunnen we met dat geld het Oekraïense leger steunen? En kan het land de tegoeden gebruiken voor de wederopbouw?

De Europese leiders bespreken het de komende week in Brussel. Wij bespreken het vanavond, met onze econoom Mathijs Bouman.