Wembanyama steelt show bij NBA-draft, ook tweeling met beroemde oom en tante gekozen

"Het is zoals een baby krijgen, dat weet men ook negen maanden van tevoren", zei het pas 19-jarige wonderkind gevat, nadat hij een paar tranen had gelaten op het podium. "Dit is wellicht de mooiste avond van mijn leven. Een droom komt uit."

Ruim een maand geleden wist San Antonio Spurs al dat het als eerste zou mogen kiezen in de jaarlijkse NBA-draft, na het winnen van de draft lottery. Dat gouden ticket werd vannacht verzilverd bij de door miljoenen mensen wereldwijd bekeken draft-ceremonie in Barclay Center in Brooklyn.

Bij San Antonio treedt hij in de voetsporen van zijn beroemde landgenoten Boris Diaw en vooral Tony Parker. Parker won de NBA-titel met de Spurs in 2003, 2005, 2007 (in een team met ook de Nederlander Francisco Elson) en 2014. Diaw was er in 2014 ook bij.

Wembanyama, zoon van een Congolese atletiektopper en een Franse basketbalster, is de eerste Fransman die als eerste gekozen wordt in de prestigieuze draft.

Zo zagen zij ook hoe hij kansloos onderuit ging in de play-offs om de Franse titel (waarvoor zijn club zelfs was uitgeweken naar het grootste tennisstadion van Roland Garros) tegen Monaco.

Hun tante - de echtgenote van oom Mark - is zelfs een stuk bekender. Atlete Pauline Davis-Thompson deed namens de Bahama's mee aan vijf verschillende Olympische Spelen en werd in Sydney (2000) olympisch kampioen op de 200 meter en de 4x100 meter.

De tweelingbroers komen uit een bijzondere sportfamilie: oom Mark Thompson deed in 1992 voor Jamaica mee aan de Olympische Spelen in Barcelona op de 400 meter horden.

Toen de opwinding over Wembanyama ietwat bedaard was, vond nog iets opmerkelijks plaats: als vierde werd namelijk Amen Thompson (Houston Rockets) gekozen en een paar minuten later was het de beurt aan zijn tweelingbroer Ausar Thompson (Detroit Pistons).

Ook voor België was het een bijzondere avond. Aan het einde van de avond werd Toumani Camara namelijk de tweede Belg ooit die gekozen werd in de NBA-draft.

In 2005 was Axel Hervelle de eerste, al slaagde die er nooit in om ook echt de stap naar de NBA te maken. De bekendste Belg die ooit in de NBA speelde, Didier Mbenga, kwam niet voort uit de draft.

Nederlanders in NBA-draft

Swen Nater was in 1973 de eerste Nederlander die gekozen werd in de NBA-draft (als zeventiende door Milwaukee Bucks). Rik Smits werd in 1988 zelfs als tweede gekozen door Indiana Pacers. Francisco Elson maakte in 1999 zijn eerste stappen in de NBA bij Denver Nuggets, dat hem als 41ste selecteerde.

Ook Ron Vanderschaaf (1987, 161ste door Los Angeles Lakers), Geert Hammink (1993, 26ste door Orlando Magic), Serge Zwikker (1997, 29ste door Houston Rockets), Dan Gadzuric (2002, 34ste door Milwaukee Bucks), Remon van de Hare (2003, 52ste door Toronto Raptors) en Henk Norel (2009, 47ste door Minnesota Timberwolves) rolden ooit uit de koker van de NBA-draft.

De 23-jarige Jesse Edwards is mogelijk de volgende Nederlander in de NBA. De laatste jaren blonk hij uit bij het Nederlands team en het college-team van Syracuse. Edwards koos echter voor een extra jaar ervaring in het college-basketbal bij West-Virginia. Zo hoopt hij volgend jaar een betere kans te maken in de NBA-draft.