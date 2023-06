Man klimt in kerktoren Meerssen en laat urenlang de klokken luiden

Een 33-jarige man is gisteravond in de toren van de basiliek in Meerssen geklommen en heeft daar twee uur lang de klokken laten luiden. Het duurde uren voordat de politie de man met hulp van een onderhandelaar naar beneden kon halen.

De basiliek staat vanwege de restauratie in de steigers. Vermoedelijk is de man rond middernacht via die steigers in de kerktoren geklommen, meldt L1.

Vanwege de veiligheid vroeg de politie de man rustig te blijven zitten. Agenten zetten de omgeving bij de basiliek af. Vervolgens werden een speciaal politieteam en een onderhandelaar ingezet om de man naar beneden te halen. Rond 03.45 uur lukte het de politie de man veilig naar beneden te krijgen.

De man is aangehouden en heeft op het politiebureau overnacht. Wat hem bezielde, is niet duidelijk.