Stugheid Portugezen en vermoeidheid lijken voornaamste valkuilen Jong Oranje

Jong Oranje begon het EK onder 21 jaar in Georgië en Roemenië deze week met een 0-0 gelijkspel tegen België. Morgen staat de tweede groepswedstrijd op het programma tegen Portugal, dat verrassend zijn eerste duel met 2-0 verloor van gastland Georgië. "Iedereen was wel verrast", zegt Oranje-verdediger Micky van de Ven over de uitslag die er ongetwijfeld voor zorgt dat de Portugezen tot op het bot gemotiveerd zullen zijn om Nederland een hak te zetten. De beslissing in de groep zal dinsdag vallen voor Oranje in de wedstrijd tegen Georgië. De nummers een en twee gaan naar de kwartfinales. Van de Ven: "Portugal is een goede ploeg met veel individuele kwaliteiten, ze hebben wel wat grote namen rondlopen. We moeten zeker op gaan passen voor de counters, maar ik denk niet dat we per se een systeem of tactiek daarvoor moet aanpassen. Ze kunnen goed voetballen, we moeten ons dan ook goed voorbereiden."

Jong Oranje-speler Micky van de Ven blikt vooruit op het EK-duel tegen Portugal. - NOS

De voorbereiding ligt voor het grootste gedeelte in handen van bondscoach Erwin van de Looi, die net als Van de Ven beducht is op de kwaliteiten van de Portugezen. "Het zijn vaardige spelers, ze zijn volwassen. Ze hebben onder hun niveau gespeeld tegen Georgië. Misschien hebben ze het iets onderschat, maar daar zal tegen ons geen sprake van zijn." Wisselingen? Naast de Portugal als tegenstander moet Jong Oranje ook nog vechten tegen een andere opponent, de vermoeidheid. Aan het einde van de wedstrijd tegen België maakten sommige spelers een uitgebluste indruk. Van de Looi moet daarom misschien wel ingrijpen en wat wisselingen doorvoeren. "De jongens die gaan starten, zijn fit genoeg om gas te geven", zegt hij daarover. "We gaan vandaag kijken hoe ze ervoor staan. We spelen morgenavond pas dus hebben nog even de tijd." "We moeten ze even goed in de ogen kijken, kijken hoe ze ervoor staan en dan kijken we of we wisselingen moeten maken en hoeveel."

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi blikt vooruit op het EK-duel tegen Portugal. - NOS

Voor Van de Ven is het geen probleem. Hij heeft een lang seizoen bij VfL Wolfsburg achter de rug en voelt zich mede dankzij zijn Duitse trainingen nog topfit. "Ik zit er er nog wel prima in, moet ik zeggen. Ik heb veel gespeeld, het is een lang seizoen geweest, maar bij Wolfsburg hebben we heel veel op ons loopvermogen getraind. Als we doorgaan, hebben we vier dagen rust. Het is nu even bikkelen en kijken hoe we uit deze poulefase komen."