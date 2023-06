Konijnenburg (84) overleden, de man die Gullit en Van Basten naar Milan bracht

Apollonius Konijnenburg is donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. De flamboyante zaakwaarnemer was in de jaren tachtig hofleverancier van Nederlandse voetballers aan de Italiaanse Serie A. Zo bracht hij Marco van Basten en Ruud Gullit bij AC Milan. Konijnenburg was na Cor Coster de tweede grote voetbalmakelaar in Nederland die zich ook met regelmaat in de media liet zien. Coster was de schoonvader van Johan Cruijff en behartigde ook diens belangen. Levensgenieter Konijnenburg was niet per se zakelijk ingesteld. Hij stond beter bekend als een levensgenieter, die met zijn charme veel kon bereiken. Daarmee wist hij grote namen op de internationale kaart te zetten. De laatste jaren woonde hij in Italië en hield hij zich meer bezig met zijn liefde voor muziek en kunst.

Journalist Jurriaan van Wessem over Konijnenburg "Hij was één van de eerste zaakwaarnemers die prominent in beeld kwam in de jaren tachtig, toen Italië eigenlijk nog een onontgonnen gebied was in het internationale voetbal. Toen was hij de man die de Nederlandse voetballers begeleidde naar Italiaanse clubs. Te beginnen met Ruud Krol. Dat was zo'n groot succes dat daarna veel meer spelers zijn diensten vroegen om in Italië onderdak te vinden." "Ik denk dat negentig procent van de spelers die in de jaren tachtig naar Italië zijn gegaan via hem kwamen. En natuurlijk zijn dan de belangrijkste spelers Wim Kieft, Marco van Basten, Ruud Gullit. Dat waren allemaal succesverhalen." "Apollonius had een enorm vrolijke manier om zich bij een club binnen te praten. Hij trok met voetbalmakelaar Cor Coster een lijn tussen Nederland en Italië op voetbalgebied. En dat leidde tot erg veel. Van oorsprong was hij meer een levensgenieter, niet zo zakelijk ingesteld. Maar hij was heel charmant, zo kwam hij binnen bij bijvoorbeeld een Silvio Berlusconi."