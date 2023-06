Groene subsidies slecht bereikbaar voor kleine bedrijven

Subsidies om te verduurzamen zijn moeilijk te bereiken voor kleine bedrijven. Dat staat in een onderzoek van de Hogeschool Utrecht en microfinancier Qredits waar het FD over schrijft.

Slechts 5 procent van de ondernemers vroeg vorig jaar duurzame subsidie aan, blijkt uit het onderzoek. Van de 1100 bedrijven die zijn onderzocht, wil 60 procent investeren in energiebesparing, bijvoorbeeld met zonnepanelen, elektrische auto's of isolatie. Maar twee derde van die groep ziet daarvan af, onder meer door geldgebrek.

Geld voorschieten

"Als je een subsidie al krijgt, moet je hem eerst voorfinancieren", vertelt onderzoeker André Dolsma van Qredits in het NOS Radio1 Journaal. "Je moet eerst zelf de factuur van de installateur betalen en dan pas krijg je subsidie." Veel kleinere ondernemers hebben geen geld om dat voor te schieten, concluderen de onderzoekers.

Wat ook niet meehelpt, is dat de regelingen vrij ingewikkeld zijn. "Kleine ondernemers hebben meestal niemand in dienst die echt verstand heeft van subsidieaanvragen en dat zijn best complexe trajecten." Er zijn adviesbureaus die helpen met subsidieaanvragen en bepaalde provincies die hulp aanbieden, maar volgens Dolsma is dat niet bij iedereen bekend en wordt de hulp ook niet in elke provincie geboden.

Vooral grote bedrijven

Zo loopt het mkb veel geld mis: er is zo'n 10 miljard euro beschikbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbovenop komen nog allerlei provinciale en gemeentelijke regelingen.

"Volgens de RVO wordt al dat geld uitgegeven, maar vooral aan grotere bedrijven", zegt Dolsma. "Wat er overblijft bij de gemeentes en provincies is lastig te meten."