Teller op acht Nederlanders: Groenewegen krijgt Reinders met zich mee naar Tour

Na Lars van den Berg en Pascal Eenkhoorn is Elmar Reinders de derde Nederlandse debutant in de Tour de France dit jaar. De 31-jarige Drent heeft in zijn eerste grote ronde één belangrijke taak: landgenoot Dylan Groenewegen bijstaan in de jacht op sprintsucces.

Reinders kende sinds 2012 veel omzwervingen langs (pro-)continentale ploegen als Metec, Jo Piels, Roompot en Riwal, voordat hij in 2022 door zijn huidige werkgever, Team Jayco-AlUla, werd opgepikt.

De Australische WorldTour-ploeg koppelde hem aan Groenewegen en met succes; de 30-jarige Amsterdammer won, mede dankzij Reinders, dit jaar al etappes in de Saudi Tour en de UAE Tour én schreef Veenendaal-Veenendaal op zijn naam.