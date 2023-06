Philips verzuimde dood apneu-patiënt te onderzoeken

Philips heeft nagelaten om een onderzoek in te stellen naar de dood van een Nederlandse patiënt die een apneu-apparaat van het bedrijf gebruikte. Daarmee overtrad Philips Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

NRC onderzocht de gang van zaken rond een melding van de zoons van een 65-jarige docent uit Oosterbeek aan de Philips-directie. De zoons schreven in een brief hoe hun vader overleed aan de zeldzame longziekte idiopathische longfibrose.

Zij koppelen het overlijden nadrukkelijk aan zijn jarenlange gebruik van de Dreamstation. Dat is een van de apparaten die Philips in 2021 terugriep, omdat het gebruik ervan tot ernstig of zelfs levensbedreigend letsel kan leiden.

Geen melding ontvangen

Philips had de melding moeten doorsturen naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast had het bedrijf zelf een onderzoek moeten instellen. Zo'n onderzoek moet details bevatten over het apparaat dat de overledene gebruikte en hoe hij dat gebruikte.

Een woordvoerder van de inspectie laat in NRC weten dat de IGJ "geen melding heeft ontvangen over een sterfgeval met de Philips Dreamstation". Zonder informatie van Philips kan de inspectie niet controleren of het bedrijf het sterfgeval correct onderzoekt, zoals de wet voorschrijft.

Excuses

Een Philips-woordvoerder laat weten dat "het proces niet goed is gevolgd en daarvoor bieden wij onze excuses aan". Het bedrijf heeft de nabestaanden uitgenodigd voor een gesprek. "Wij willen graag proberen de antwoorden te geven waar zij naar op zoek zijn."

Bij de IGJ was nu toe één geval van overlijden bekend, van een patiënt die in een zorginstelling aan een Philips-beademingsapparaat lag. Onderzoek daarnaar door Philips wees uit dat het apparaat "normaal functioneerde" en "niet de oorzaak was van het overlijden".