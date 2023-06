BBB steunt aanblijven Bruijn als senaatsvoorzitter

BBB, de grootste partij in de Eerste Kamer, wil dat Jan Anthonie Bruijn voorzitter blijft van de senaat. BBB zal zelf geen kandidaat voordragen. Tot vanmiddag kunnen kandidaten zich melden en de senaat kiest de nieuwe voorzitter volgende week.

Bruijn, hoogleraar immunopathologie in Leiden, zit ruim tien jaar in de Eerste Kamer. Sinds 2019 is hij voorzitter van de senaat. Vorige week kwam naar buiten dat hij door zijn ambtenaren wordt beschuldigd van een vervelende bejegening. De griffier heeft hem hierop aangesproken.

Bruijn zegt te betreuren wat er is gebeurd. Hij vindt achteraf dat hij te veel aan micromanagement heeft gedaan, en hij heeft beterschap beloofd.

BBB, dat pas sinds vorige week in de senaat zit, wil zich nu vooral richten op het inwerken van de fractie, en op de kerntaken wetgeving en controle van de regering. Over Bruijn zegt BBB dat de partij zich realiseert dat er vragen zijn gerezen over zijn kandidaatstelling, maar BBB vertrouwt erop dat de inmiddels gemaakte afspraken worden nagekomen.