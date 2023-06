Weerwind: onderzoeken naar strafrechtelijk verleden verdachte steekpartij Den Haag

Er worden verschillende onderzoeken gedaan naar hoe is omgegaan met het strafrechtelijk verleden van de man die ervan wordt verdacht dinsdag een medewerkster van een supermarkt in Den Haag te hebben doodgestoken. Minister Franc Weerwind schrijft aan de Tweede Kamer dat in principe geen mededelingen worden gedaan over lopende strafrechtelijke onderzoeken, maar omdat het om een "uitzonderlijke gebeurtenis met grote maatschappelijke impact gaat" informeert hij de Kamer toch op hoofdlijnen.

De 56-jarig Jamel L. wordt verdacht van het doodsteken van een 36-jarige Albert Heijn-medewerkster afgelopen dinsdag, kort na openingstijd. Hij werd in de buurt van supermarkt aangehouden. Het OM verdenkt hem van moord of doodslag.

Gisteren kwam naar buiten dat Nederland in 2018 heeft geweigerd een tbs-maatregel in Curaçao tegen L. over te nemen. Weerwind bevestigt in zijn brief dat zijn voorganger Sander Dekker een verzoek daartoe heeft afgewezen. Hij voegt eraan toe dat Curaçao geen tbs-systeem kent zoals in Nederland. "Over de vraag of en hoe de tbs-maatregel daar ten uitvoer is gelegd, is bij de Curaçaose overheid informatie opgevraagd."

Zeeland, Rotterdam, Den Haag

Weerwind meldt verder dat de man sinds september vorig jaar in Zeeland, de regio Rotterdam en Den Haag opnieuw in aanraking met de politie is gekomen. En twee weken geleden is hij veroordeeld voor bedreiging. Hij werd vrijgesproken van diefstal met geweld. De straf was gelijk aan de tijd die hij in voorarrest had gezeten en dus kwam hij op vrije voeten.

De minister schrijft dat het dossier van de man wordt onderzocht, dat ook de Inspectie Justitie en Veiligheid is geïnformeerd en dat die de beschikbare informatie inventariseert. "Op basis hiervan weegt zij of onderzoek opportuun is." Als er lessen te trekken zijn uit het incident, zal Weerwind dat naar eigen zeggen doen. "Hiermee moet de kans op herhaling worden geminimaliseerd."