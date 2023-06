Marine pikte mogelijk zondag al geluid op van implosie Titanic-onderzeeër

Onderwaterdetectoren hebben mogelijk het geluid opgepikt van de implosie van Titanic-onderzeeër Titan. Rond het moment dat het contact met de duikboot verloren ging op zondagochtend, werd een "akoestische afwijking" geregistreerd, vertellen anonieme marinebronnen aan Amerikaanse media. De opname werd ontdekt toen de marine de geregistreerde geluiden analyseerde om aanwijzingen te krijgen voor de zoektocht naar de vermiste onderzeeër. "Het kwam overeen met een implosie of explosie, ruwweg in de buurt van waar de Titan was toen de communicatie uitviel", aldus de bron. De Amerikaanse kustwacht maakte gisteravond bekend dat een onderwaterrobot wrakstukken van Titan heeft gevonden op enkele honderden meters van het wrak van de Titanic. Het opgepikte geluid kan helpen bevestigen dat de Titan al vroeg tijdens de reis naar het wrak is vergaan. Lichamen bergen schier onmogelijk Volgens de kustwacht hebben de vijf inzittenden geen enkele kans gehad. Experts gaan ervan uit dat de Titan door de enorme druk op de zeebodem zo snel is vergaan dat ze nauwelijks zullen hebben doorgehad wat er gebeurde. Opgepikte klopgeluiden die eerder deze week werden gemeld, blijken niks met de Titan te maken te hebben gehad. Op de vraag of de lichamen van de inzittenden ooit geborgen kunnen worden, antwoordt de woordvoerende kustwachtadmiraal ontwijkend. "De omstandigheden op de zeebodem zijn onverbiddelijk en de wrakstukken wijzen erop dat het ging om een catastrofale implosie." De Titan werd bestuurd door de topman van het bedrijf OceanGate, dat de duikboot ontwierp. Aan boord waren daarnaast de Franse Titanic-expert Nargeolet, een Britse miljardair en een Pakistaanse zakenman met zijn zoon. 'Schijnvertoning' Filmregisseur James Cameron, die voor zijn film Titanic tientallen keren afdaalde naar het wrak, zegt dat hij er na overleg met bevriende onderwaterexperts al onmiddellijk van uitging dat de Titan verloren was gegaan. "De communicatie en de navigatie vielen tegelijk uit. Ik zei meteen: dat kan alleen door een enorm catastrofale gebeurtenis." Cameron noemt de zoektocht naar overlevenden "een schijnvertoning". De Amerikaanse en Canadese kustwacht speurde vijf dagen met schepen, vliegtuigen en sonarboeien naar overlevenden. "Mensen hadden het maar over klopgeluiden en zuurstof die opraakte, terwijl ik wist dat de onderzeeër precies onder zijn laatst bekende positie zou liggen. En dat is precies waar hij werd gevonden."

De onderwaterrobot die de wrakstukken vond - EPA

Een Franse onderwaterrobot vond gisteren als eerste het staartstuk van de Titan en een veld met wrakstukken. Daarna werd even verderop de titanium koepel gevonden in een tweede veld met materiaal. Het moederschip Atlante had er enkele dagen over gedaan om op te stomen naar de plek van de zoektocht. Bijna onmiddellijk na de afdaling van de robot werd de vondst gedaan.

VS-correspondent Rudy Bouma: "Het is opvallend dat er zo'n enorme reddingsoperatie is opgezet en er zo lang is gesproken over de hoeveelheid zuurstof en klopgeluiden die werden opgevangen terwijl nu dus blijkt dat er al heel snel indicaties waren dat er een implosie was na een uur en drie kwartier. Maar, zegt men wel, men wist niet zeker of dat wel het geluid van een implosie was. Daarom is er desondanks voor gekozen een heel brede zoekactie op touw te zetten."