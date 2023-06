Olympische punten sprokkelen voor BMX'ers: 'We moeten als land aan de bak'

Komend weekend staat er bij de wereldbekerwedstrijden BMX op Papendal meer op het spel dan de winst en punten voor de wereldbekerstand. Willen de Nederlandse mannen een rol van betekenis spelen tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar, moet er gepresteerd worden door de rijders van bondscoach Martijn Jaspers.

"Het is wel de realiteit dat we niet in een luxepositie zitten", zegt huidig olympisch kampioen Niek Kimmann over de situatie van de Nederlandse mannen. De 27-jarige BMX'er uit Overijssel lijkt zeker van zijn plaats in Parijs, maar of hij daar geflankeerd gaat worden door een of twee landgenoten, is nog maar de vraag.

"Sinds Peking 2008 zijn de mannen met het maximaal aantal aan startplekken naar de Spelen gegaan, maar drie is niet realistisch op dit moment. Hopelijk kunnen we voor twee plekken gaan, we moeten als land aan de bak."

De oorzaak is duidelijk volgens Jaspers: "Erkende puntenpakkers als Twan van Gendt en Joris Harmsen zijn na Tokio gestopt. En Kimmann en ook Dave van den Burg hebben gekampt met slepende blessures."