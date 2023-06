Wekdienst 23/6: : Greenpeace bouwt actiekamp bij Tata • Overleg Brabant over mislukte onderhandelingen

Goedemorgen! Greenpeace bouwt een actiekamp vlak bij Tata Steel. En de Provinciale Staten in Noord-Brabant vergaderen over de mislukte coalitieonderhandelingen.

Wat heb je gemist?

Dennis Wiersma (VVD) is opgestapt als minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Er is zoveel beroering over zijn opvliegendheid ontstaan, dat zijn positie als minister onhoudbaar was geworden. Hij maakte zijn ontslag via Twitter bekend.

In de Kamer was veel waardering voor de dadendrang van de minister, maar uiteindelijk werd dat beeld overschaduwd door steeds terugkerende verhalen over onheus gedrag. In april meldde De Telegraaf dat de minister geregeld door het lint ging tegen zijn ambtenaren, dat hij kon ontsteken in razernij en dat om die reden ambtenaren waren opgestapt.

Wiersma erkende daarop publiekelijk dat hij "soms te scherp, te fel en te veeleisend is geweest". Hij zei dat hij zijn best deed om zijn stijl te veranderen. Ook op het VVD-congres, begin juni, ging hij door het stof. Maar nieuwe meldingen over "onplezierig gedrag" kostten Wiersma uiteindelijk de kop.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem heeft een primeur: buiten op het dak van het ziekenhuis is plaats gecreëerd voor twee intensivecarebedden. Zodat ook de ziekste patiënten de kans krijgen om een frisse neus te halen.