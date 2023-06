Wonderkind MotoGP worstelt richting Assen: valt Márquez niet zelf, dan zijn Honda

Zes wereldtitels in de koningsklasse van de motorsport in zeven jaar tijd. Na afloop van het seizoen 2019 leek het niet de vraag óf, maar wannéér Marc Márquez het record van Giacomo Agostini uit de boeken zou rijden. Acht wereldtitels veroveren leek makkelijk haalbaar, een kwestie van tijd. Als Márquez Márquez niet was geweest.

De inmiddels 30-jarige Spanjaard stond in zijn jonge jaren al bekend als een wilde coureur. Hij was agressief in gevechten en was voor niets of niemand bang. Die houding leidde tot valpartijen, maar leverde ook veel succes op. Márquez werd wereldkampioen in de 125cc (voorloper van de Moto3) en de Moto2.

In zijn debuutseizoen in de koningsklasse pakte hij gelijk de wereldtitel. De combinatie van de Honda-motor en Márquez bleek nagenoeg onverslaanbaar. Zijn titelreeks werd alleen onderbroken door landgenoot Jorge Lorenzo en Yamaha in 2015, verder waren alle hoofdprijzen tussen 2013 en 2019 voor Márquez.