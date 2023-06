OM: mogelijk honderden mensen deden mee aan miljardenfraude met dividend

Het Openbaar Ministerie denkt dat zeker tientallen mensen en instanties sinds 2000 hebben meegewerkt aan het zogenoemde 'dividendstrippen'. Dat gaat om handel met grote pakketten aandelen, om te verhullen wie de werkelijke eigenaar is. De Belastingdienst zou 26 miljard euro zijn misgelopen door de zwendel. "De omvang is echt groot, bijna bedrijfsmatig. Wij vinden dit een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit", zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. Hij roept iedereen die hierbij betrokken is geweest op om zich te melden bij het OM of de FIOD. Wie bereid is om te praten, kan in aanmerking komen voor strafvermindering. Justitie hoopt zo beter zicht te krijgen op hoe de ingewikkelde constructies in elkaar zitten. "Wat we hebben gezien in onze drie onderzoeken is dat de verdachten zich hebben laten bijstaan door banken, adviseurs, accountants. Ons onderzoek richt zich ook daarop. Wij denken dat tientallen, mogelijk honderden mensen betrokkenheid hebben gehad."

Wat is dividendstrippen? Dividendstrippen is fraude met dividendbelasting. Aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven krijgen over hun aandelen een winstuitkering, ofwel dividend. Over dat dividend moeten ze 15 procent belasting betalen. Sommige aandeelhouders hebben recht op teruggave van die dividendbelasting, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland wonen. Door rond en op de dag dat het dividend wordt uitgekeerd de aandelen kort aan buitenlandse beleggers te verkopen of te lenen, kunnen de handelaren bij de Belastingdienst dividendbelasting terugclaimen, terwijl ze daar geen recht op hebben. Omdat de handelaren ingewikkelde constructies met geheime contracten gebruiken, kan de Belastingdienst niet zien wie de werkelijke eigenaar is van de aandelen.