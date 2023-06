Chemieconcern 3M sluit miljardenschikking in VS om pfas

Chemieconcern 3M heeft in de Verenigde Staten een miljardenschikking getroffen met een groot aantal waterleidingbedrijven vanwege pfas-vervuiling. Het gaat in totaal om een bedrag van 10,3 miljard dollar, omgerekend zo'n 9,4 miljard euro. De rechter moet nog wel met de schikking instemmen.

Poly- en perfluoralkylstoffen (pfas) zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze worden gebruikt in bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding. De stoffen kunnen zich ophopen in het lichaam en de werking van het immuunsysteem verminderen.

Het Amerikaanse concern 3M, dat geen aansprakelijkheid erkent, is in de VS duizenden keren aangeklaagd vanwege pfas-vervuilingen. Het geld uit de schikking moet de komende dertien jaar worden uitgekeerd aan steden, dorpen en waterleidingbedrijven om verontreiniging met pfas te testen en tegen te gaan.

Ook in Nederland en België

Eind vorig maand stelde het kabinet 3M aansprakelijk voor de schade die door pfas is aangericht in de Westerschelde. De 3M-vestiging in het Belgische Zwijndrecht heeft jarenlang pfas geloosd in de Schelde, de rivier die uitmondt in de Westerschelde.

Vorig jaar stelde het RIVM dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke hoge concentraties pfas bevatten dat het raadzaam is die zo min mogelijk te eten. Een onderzoekscommissie van het Vlaamse parlement oordeelde dat 3M verantwoordelijk is voor de bodemvervuiling met pfas in Zwijndrecht. De commissie wil dat het concern alle kosten betaalt die zijn veroorzaakt door de vervuiling.

3M zegt zelf tegen eind 2025 te stoppen met de productie van pfas. Als reden geeft het bedrijf de toenemende regels en de mogelijke schadeclaims.

Pfas zit niet alleen in het water, het zit ook in de grond. Drie jaar geleden maakte NOS op 3 de onderstaande video over de stoffen: