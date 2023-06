Uitslaande brand in papierloods in Purmerend

Op een bedrijventerrein in de Noord-Hollandse stad Purmerend is brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf. Op beelden is te zien dat het vuur uit het pand slaat.

De brand brak rond 01.00 uur uit in een loods waar papier ligt opgeslagen. Ook waren explosies te horen, afkomstig van heftrucks die vlam vatten.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. De kans dat dit gebeurt lijkt klein, aangezien het gaat om een vrijstaande loods.

Naar verwachting zal het blussen nog enige tijd duren. Het industrieterrein blijft in elk geval tot 05.00 uur afgesloten voor verkeer.

Woonwijk

Het industriegebied waar de brand woedt, ligt naast een woonwijk. Vooralsnog hebben weinig mensen last van de rook. "De rook waait over het industriegebied heen, en gaat niet richting de woonwijk", zegt een woordvoerder.

Mensen die toch last hebben van de rook, wordt geadviseerd hun ramen en deuren te sluiten. Niemand is gewond geraakt door de brand.