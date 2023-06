Vaticaan overhandigt bewijsmateriaal in vermissingszaak 15-jarige 'Vatican Girl'

Het Vaticaan gaat bewijsmateriaal in een 40 jaar oude vermissingzaak overhandigen aan het openbaar ministerie van Rome. De zaak gaat over de destijds 15-jarige Emanuela Orlandi, die niet terugkeerde na dwarsfluitles in Rome.

CNN meldt dat de openbaar aanklager van Vaticaanstad heeft gezegd dat het gaat om bewijsmateriaal "dat verdere overweging verdient". De bewijsstukken zijn afkomstig uit verschillende instellingen in Vaticaanstad. Ook zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers die destijds op hoge posities in het Vaticaan werkten.

Het is nog onbekend om wat voor bewijs het gaat en of het bewijs nieuw is.

Netflix

De vermissing van Orlandi, de dochter van een vooraanstaande medewerker van het Vaticaan, houdt de gemoederen in Italië al tientallen jaren bezig. Zo werd er in 2018 nog onderzoek gedaan naar botten, die door bouwvakkers in een gebouw van het Vaticaan waren gevonden. Ook werden er in 2019 na een tip graven geopend in het Vaticaan om te kijken of haar lichaam daar lag. Allemaal zonder resultaat.