Summerville wil even niks over transfer horen: 'Kunnen met Jong Oranje prijs pakken'

Tegen België hadden Summerville en zijn kompanen in de voorhoede - spits Brian Brobbey en gelegenheidsrechtsbuiten Jurgen Ekkelenkamp - het zeker niet gemakkelijk. De Belgen waren stug en hoewel Nederland een aantal goede kansen kreeg, was de 0-0 eindstand niet onlogisch.

Crysencio Summerville brak afgelopen seizoen definitief door bij het Engelse Leeds United, maar degradeerde met die club wel uit de Premier League. Bij Jong Oranje was hij in het eerste EK-duel met Jong België (0-0) basisspeler. Hij gelooft in de titelkansen van zijn ploeg.

"Dat moment blijft me voor altijd bij", blikt hij terug. "Een paar uur na die goal werd ik 21: dat was de mooiste verjaardag die ik me kon wensen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk terugkeren naar de Premier League."

Dat erkent ook Summerville, de snelle buitenspeler die via Feyenoord en ADO Den Haag bij Leeds terechtkwam. "Het was een zware wedstrijd die constant op en neer ging. Na een uur spelen kreeg ik ook last van kramp. Het warme weer speelde ook een rol."

De degradatie deed pijn. Toch overheerste na zijn eerste volledige Premier League-jaar trots. "Met de jongens tegen wie ik in Engeland speelde, speelde ik vroeger op FIFA. Ik heb van elke wedstrijd genoten. En ik houd ook echt van Leeds, waar ik als een jochie van 18 ben binnengekomen."

Toekomst

Summerville spreekt als het over Leeds gaat nog over 'we', maar of hij volgende seizoen nog voor de Noord-Engelse volksclub speelt, is zeer de vraag. Er gingen de laatste tijd geruchten over interesse van clubs als Feyenoord, PSV en Everton.

De buitenspeler kreeg het mee, maar probeert er zich in Georgië niet mee bezig te houden. "Ik zie en lees hier en daar wel wat dingetjes, maar ik focus me op dit toernooi. Ik heb ook bewust aan mijn zaakwaarnemer gevraagd om pas na het EK die informatie aan mij te geven. We kunnen een prijs pakken, de rest zien we later wel."