'Saudi-Arabië trekt zich terug uit strijd om organisatie WK voetbal 2030'

Het koninkrijk dacht in navolging van Qatar een goede kans te maken om het WK naar het Midden-Oosten te halen, maar denkt inmiddels dat de concurrentie te groot is, ook al wilde het samenwerken met Griekenland en Egypte.

Saudi-Arabië had plannen om het WK voetbal van 2030 te organiseren, maar daar lijkt nu een streep doorheen te gaan. Volgens onder meer het Spaanse Marca heeft het land zich teruggetrokken.

'Terugtrekken is geen verrassing'

Volgens NOS-commentator Arno Vermeulen is het waarschijnlijke terugtrekken van Saudi-Arabië geen complete verrassing te noemen. "Op het FIFA-congres in Rwanda in maart waren er al signalen. Op dat evenement sijpelde door dat Spanje, Portugal en Marokko gezamenlijk een bid wilden gaan inleveren."

Daarmee zouden de kansen op een WK in Saudi-Arabië in 2030 worden verkleind. "Spanje en Portugal trekken waarschijnlijk veel stemmen van Europese landen en Marokko kan veel steun uit Afrika verwachten. Dan is de optelsom dat Saudi-Arabië het niet redt, ook niet met Griekenland en Egypte erbij."