Meta stopt met nieuws op Facebook in Canada vanwege nieuwe wet

Gebruikers van Facebook en Instagram in Canada zullen geen nieuws meer tegenkomen op deze platforms. Moederbedrijf Meta maakt een einde aan het delen van content van nieuwsbedrijven.

Het Amerikaanse bedrijf doet dat vanwege een wet die is aangenomen door het Canadese parlement. Daardoor moeten techgiganten voortaan betalen voor nieuwscontent op hun platforms. Eerder werd in Australië een vergelijkbare wet aangenomen.

Meta en Google vinden de regels onwerkbaar. Maar nieuwsorganisaties werpen tegen dat deze bedrijven geld verdienen met hun content, zonder dat zij ervoor betaald krijgen.

De nieuwe Canadese wet, die binnenkort in werking treedt, moet techbedrijven dwingen tot onderhandelingen met nieuwsbedrijven. In Australië hebben Meta en Google bij elkaar enkele miljarden geïnvesteerd in 'partnerschappen' met nieuwsuitgevers.