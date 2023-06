Mourinho stapt uit UEFA-groep na schorsing: 'Geloof er niet meer in'

Na afloop van de finale in Boedapest beklaagde Mourinho zich uitgebreid over de scheidsrechter en noemde hem onder meer een "schande". Toen hij Taylor later tegenkwam op het parkeerdek, schold Mourinho de scheidsrechter in het Engels en Italiaans uit.

In die verhitte finale op 1 juni deelde Taylor liefst veertien gele kaarten uit, de meeste ooit in een Europa League-wedstrijd. Roma kreeg wegens het slechte gedrag van zijn spelers een boete van 5.000 euro.

AS Roma-trainer José Mourinho trekt zich per direct terug uit de UEFA Football Board. Dat schrijft hij in een brief aan de Europese voetbalbond.

Na zijn uitbarsting riep een groep Roma-aanhangers op het vliegveld van Boedapest scheldwoorden naar Taylor en zijn familie, een van hen slingerde zelfs een stoel richting de arbiter.

"Ik dank u voor de uitnodiging om lid te worden van de UEFA Football Board, maar het spijt me u te moeten meedelen dat ik met onmiddellijke ingang afstand zal doen van mijn betrokkenheid", aldus Mourinho in de brief.

Slechte verstandhouding met Ceferin

"De voorwaarden waar ik zo sterk in geloofde toen ik toetrad, gelden niet meer en daardoor voel ik me verplicht om deze beslissing te nemen. Ik verzoek u vriendelijk om mijn beslissing mede te delen aan president Aleksander Ceferin."

Mourinho deelde zijn besluit in een brief aan UEFA-directeur en voormalig AC Milan-voorzitter Zvonimir Boban. Dat hij de brief niet rechtstreeks aan UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin richtte, tekent de slechte verstandhouding tussen de twee.

De UEFA Football Board is in het leven geroepen om trainers en (voormalig) spelers ruimte te geven voor het delen van hun ideeën over het verbeteren van het voetbal. Mourinho is regelmatig kritisch op de UEFA en trekt zich nu dus terug.