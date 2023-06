Nederlandse volleyballers komen nét tekort tegen grootmacht Polen

Ook zij zullen verrast zijn geweest door het feit dat Nederland in de eerste set de sterkste partij was. Vooral op Nimir Abdel-Aziz en Maarten van Gardereen kregen de Polen geen grip. Tot 14-14 ging het nog gelijk op, maar daarna drukte Oranje door en werd de set met 25-22 gewonnen.

Het Polen van de Servische bondscoach Nikola Grbic raakte van die tegenvallende start niet van slag. In de tweede set werd Nederland veel beter onder druk gezet en was het Poolse spel stukken overtuigender en constanter.

Oranje kwam snel ver achter, maar knokte zich tegen het einde van de set weer wat terug. Dat een harde smash van Abdel-Aziz op 21-16 nét uit ging, was een tegenvaller voor de ploeg van trainer Roberto Piazza. Uiteindelijk won Polen de set met 25-18.

Nederlandse reactie

Het was aan Abdel-Aziz te danken dat Oranje daarna vol in de wedstrijd bleef. Hij hamerde er in het begin van de derde set op los, met een ace en een paar rake smashes, waarna Polen meteen maar een time-out aan vroeg. Dat hielp helemaal niks, want Nederland groeide alleen maar verder de set in en won die met 25-18.