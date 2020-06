Wekdienst 28/6: Polen naar de stembus • Marinefregat De Ruyter keert terug

Vanmorgen trekken wolkenvelden over en valt er een enkele bui. Later blijft het droog en komt er ruimte voor de zon. Met maximaal 20 graden is het fris.

Wat heb je gemist?

Bijna een week na de ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag heeft de politie nog iemand opgepakt. Een man van 61 uit Den Haag werd gistermiddag aangehouden in Brielle. Hij is vastgezet. De rellen braken vorige week zondag uit na een betoging tegen het coronabeleid. Agenten eisten dat de aanwezigen, volgens de politie een mix van demonstranten en onruststokers, het Malieveld verlieten.

Vandaag zou er weer tegen de coronamaatregelen gedemonstreerd worden, maar de Haagse burgemeester Remkes verbood dat en de rechtbank bekrachtigde dit besluit gisteren. Ook Viruswaanzin-leider Engel riep gisteren op om weg te blijven. Maar de politie in Den Haag blijft voorbereid, ook nu de demonstratie niet doorgaat.

Ander nieuws uit de nacht:

Oppositieleider Malawi wint presidentsverkiezingen alsnog: de presidentsverkiezingen in Malawi, die op last van de rechter moesten worden overgedaan, hebben een andere winnaar opgeleverd. Oppositiekandidaat Lazarus Chakwera wist zittend president Peter Mutharika nu wel te verslaan.

Politie grijpt in bij project-X-feest Parijs: in Parijs is het vannacht tot geweld gekomen tussen de politie en honderden jongeren. Dat gebeurde toen agenten ingrepen bij een geïmproviseerd feest.

Dader steekpartij Glasgow was Sudanese asielzoeker: de Schotse politie heeft bekendgemaakt wie de dader was van de steekpartij vrijdag in een hotel in Glasgow. Het ging om een 28-jarige asielzoeker uit Sudan. Na de steekpartij werd hij doodgeschoten door de politie.

En dan nog even dit:

Vandaag in Studio Sport Archief wordt teruggeblikt op het EK 2008. Raymond Verheijen was destijds assistent-trainer van Rusland en vertelt over de kwartfinale waarin Oranje werd verslagen.

Oranje schitterde in de groepsfase, maar ging in de kwartfinale onderuit tegen het Rusland van Guus Hiddink: