Mollema voor het eerst sinds 2010 niet in de Tour de France

Na twaalf Tour-deelnames op rij staat Bauke Mollema over ruim een week niet aan het vertrek in Bilbao. De 36-jarige renner is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg Trek-Segafredo, die vanaf de Tour Lidl-Trek zal heten.

"Ik voelde het al een beetje aankomen. Ik had geen supergoed voorjaar en wist dat er anderen op de voorlopige lijst stonden", aldus de 36-jarige Mollema.

"We hebben met Mads Pedersen een sprinter die mannen meekrijgt. Daarnaast wordt Mattias Skjelmose de klassementsman."

Vierde bij NK tijdrijden

Mollema, die eerder dit jaar wel de Giro d'Italia reed, eindigde woensdag als vierde bij het NK tijdrijden, waar hij de titel verdedigde.

Hij won twee keer een Tour-etappe, in 2017 en in 2021. In 2013 eindigde hij als zesde in het algemeen klassement, twee jaar later als zevende.