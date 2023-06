In vorm verkerende Griekspoor klopt Hurkacz ditmaal wel en treft nu Roeblev

Tallon Griekspoor blijft imponeren op gras. In de tweede ronde van het ATP-toernooi in Halle versloeg hij titelverdediger Hubert Hurkacz, de nummer zeventien van de wereld, in drie sets: 6-3, 1-6, 7-6 (8). Griekspoor treft in de kwartfinales Andrej Roeblev.

De Nederlander was na zijn toernooiwinst in Rosmalen de man in vorm en trok die in Duitsland in de eerste ronde al door met een solide zege in twee sets op de Spanjaard Roberto Carballés Baena (6-2, 7-5).

Zware opgave

Een ronde verder wachtte Griekspoor echter een zware opgave in de persoon van de als zesde geplaatste Hubert Hurkacz.

Eind vorige maand troffen beide kemphanen elkaar nog in de tweede ronde van Roland Garros. Toen trok Hurkacz in een heuse thriller in vijf sets aan het langste eind op het gravel in Parijs.