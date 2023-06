Fles melk van Bleske 26: Nederlands zuivelbedrijf wint internationale prijzen

Een melkveehouder uit het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf heeft gisteravond in Londen prijzen gewonnen. Met zijn bedrijf won hij twee World Dairy Innovation Awards, een internationale prijs in de zuivelindustrie. Hij is de eerste Nederlander die deze prestigieuze prijzen heeft gewonnen.

Melkveehouder Matthijs Baan bedacht een manier om melk van één koe in korte tijd te pasteuriseren en te verpakken. Normaal gaat de melk van tientallen koeien in een grote silo, wordt het verpakt en belandt het in de winkel.

"Het idee was om de stad en het platteland met elkaar te verbinden, maar ook om het proces van melken en de melk verwerken, te versnellen", vertelt Baan aan Rijnmond. Bij zijn bedrijf wordt de melk per koe binnen tien minuten verpakt. Klanten zien op het etiket van de fles de naam van de koe en welke smaak haar melk heeft. Per koe is de smaak van de melk namelijk anders, zegt Baan.

Euforisch gevoel

Begin vorige maand hoorde Baan dat hij vier keer was genomineerd voor de World Dairy Innovation Awards. Doorgaans worden vooral grote bedrijven genomineerd, zoals bijvoorbeeld Arla Foods, vertelt Baan. "Het zijn allemaal bedrijven ter grootte van Campina. Die bedrijven produceren in een uur wat ik in een jaar produceer." Hij was de enige Nederlander die was genomineerd.

Terwijl andere genomineerden en prijswinnaars gisteravond bij de prijsuitreikingen in pak rondliepen, verscheen Baan zelf in spijkerbroek, vertelt hij. "Er waren nog wel een paar andere gewone mensen als ik, hoor. En er werd ook niet raar over gedaan dat ik er was."

Baan kreeg zowel de prijs voor 'beste ambachtelijke melkproduct' als voor 'beste start-up'. "Wat een euforisch gevoel was dat", zegt hij. "Ik had er al een goed gevoel bij, waarom weet ik niet. Maar iedereen gunde het me. Dat was mooi om te zien."

Eerst Nederland veroveren

De melkveehouder vertelt dat de juryleden off the record aan hem lieten weten dat ze zijn bedrijf bijzonder vinden. "Ze vinden het knap dat een bedrijf als dat van mij, zonder miljoenenbudget, zo'n product neerzet. Het is een kleine onderneming. Er zitten twee mensen in de productie. Daarnaast werken er ook veel andere bedrijven mee. Ik sta hier wel als enige, maar veel mensen hebben hun nek uitgestoken voor dit project. Deze prijzen zijn ook dikke pluim voor hen."

Ondanks de prijzen is Baan niet van plan om door te groeien tot een groot bedrijf. "Ik blijf gewoon lekker op het platteland. Als ik zou willen, zou ik nu de hele wereld over kunnen reizen. Maar eerst willen we Nederland veroveren. Zo willen we een trucje uithalen met de verpakking, waardoor melk langer houdbaar blijft. Laat mij maar gekke ideeën verzinnen, dan mogen anderen het uitwerken."

Baan kan nog steeds niet echt geloven wat hem is overkomen. "Dat laatste glas champagne van gisteravond was niet per se noodzakelijk, dat zegt mijn hoofd nu tenminste. Maar goed, dit moest gevierd worden natuurlijk. Ik heb gewoon twee wereldprijzen hier op mijn nachtkastje staan. Het is nog steeds onwerkelijk."