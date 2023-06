Sabalenka buigt voor Koedermetova, die opnieuw met Aleksandrova te maken krijgt

Voor Aryna Sabalenka is het WTA-toernooi in Berlijn al na twee partijen voorbij. De als eerste geplaatste Belarussische liet zich, net als vorig jaar, op het Duitse gras verrassen door de Russische Veronika Koedermetova: 2-6, 6-7 (2).

Wildcardspeelster Koedermetova, die in Rosmalen afgelopen zondag al de finale haalde, bewees opnieuw met haar krachtige opslag op gras prima uit de voeten te kunnen. Ze won 30 van de 36 punten op haar eerste service en ook haar tweede opslag was dik in orde.

Sabalenka, die onlangs op Roland Garros in de halve finales tegen Karolína Muchová een 5-2 voorsprong in de derde set niet kon verzilveren, heeft in aanloop naar Wimbledon de grote vorm nog niet gevonden.

Herhaling van finale Rosmalen

In de kwartfinales in Berlijn neemt Koedermetova het op tegen Jekaterina Aleksandrova, die eveneens overtuigde met een duidelijke zege op de als vijfde geplaatste Coco Gauff: 6-4, 6-0.

Aleksandrova won zondag als titelverdedigster nog de finale van het WTA-toernooi in Rosmalen door Koedermetova in drie sets te kloppen. In de Duitse hoofdstad komt het tot een nieuw gevecht op gras.